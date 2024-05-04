حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

علق اسامة حسن نجم الزمالك السابق على فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر صورة لهدف امام عاشور عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "الدورى بره الملعب صعب جدااااا حاجه تكسف وضربه جزاء كمان لحسين الشحات ضربوا في مشاعره في وقع ضربة جزاء"

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٩٢٤٤٧



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 27 يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.