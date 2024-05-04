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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تضر الاحتجاجات في الحرم الجامعي الأمريكي بايدن وتفيد ترامب؟

صدى البلد

في مناخ سياسي مشحون، أصبحت موجة الاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأمريكية نقطة محورية لعودة الجمهوريين والمعضلة الديمقراطية، مع ما قد يتردد صداه من عواقب في الانتخابات المقبلة. وسط التوترات المتصاعدة، يجد الرئيس جو بايدن نفسه يبحر في توازن دقيق بين دعم القيم الديمقراطية وقمع الاضطرابات، حيث تواجه إدارته تدقيقًا مكثفًا من جانبي الطيف السياسي.

مع تصاعد الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، يواجه الرئيس بايدن معضلة صعبة. وفي حين أنه يعترف بأهمية المعارضة في أي نظام ديمقراطي، فإنه يدرك تماما ردة الفعل العنيفة المحتملة من الانحياز إلى إنفاذ القانون وسط الاضطرابات المتزايدة. ويعكس تأكيد بايدن الأخير على أن "النظام يجب أن يسود" محاولته السير على طريق وسط، لكنه يخاطر بتنفير الناخبين الشباب الذين يشكلون أهمية بالغة لقاعدته الانتخابية.

السرد الجمهوري: استغلال الفوضى في الحرم الجامعي

وقد استغل الجمهوريون، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، والذين عززتهم وسائل الإعلام اليمينية مثل فوكس نيوز، الاحتجاجات في الحرم الجامعي لتصوير بايدن على أنه ضعيف وغير فعال. ومن خلال تصوير الاضطرابات كرمز للفوضى الديمقراطية، يهدف الجمهوريون إلى تقويض قيادة بايدن واستعادة الزخم السياسي. إن دعوة ترامب الصريحة إلى "الإغلاق الكامل" للجامعات تعكس خطابه بشأن القانون والنظام، مما يجعله بمثابة الترياق للفوضى الديمقراطية المتصورة.

ديناميات الانتخابات: أصداء عام 1968 ومشاعر الناخبين

ويقارن المحللون بين الاحتجاجات الحالية في الحرم الجامعي والاضطرابات التي حدثت في أواخر الستينيات، والتي بلغت ذروتها بانتصار ريتشارد نيكسون الانتخابي. وفي حين يتوقع البعض أن التاريخ قد يعيد نفسه، يزعم آخرون أن الصراع في غزة يفتقر إلى نفس الصدى الذي خلفته حرب فيتنام، مما يقلل من تأثيره الانتخابي. تشير بيانات الاستطلاع إلى أن المخاوف الاقتصادية والعنف المسلح، بالنسبة للناخبين الصغار والكبار على حد سواء، تحتل مرتبة أعلى في قائمة أولوياتهم من الصراعات الدولية.

حسابات بايدن الانتخابية: المخاطر والمكافآت

بالنسبة لبايدن، يكمن التحدي في الحفاظ على دعم الناخبين الساخطين مع الحفاظ على ائتلافه ضد عودة ترامب. يمكن أن تكون الخسارة المحتملة حتى لنسبة صغيرة من الناخبين الشباب ضارة بآفاق بايدن الانتخابية. علاوة على ذلك، يجب على بايدن أن يتنقل عبر التوازن الدقيق بين دعم المبادئ الديمقراطية ومعالجة المخاوف الأمنية، وهي مهمة معقدة بسبب شبح الاحتجاجات المستمرة والتداعيات الانتخابية المحتملة.

السيناريوهات المستقبلية: القمع واستمرار الاضطرابات

إن فعالية حملات القمع ضد الاحتجاجات في الحرم الجامعي يمكن أن تشكل الخطاب الانتخابي في الأشهر المقبلة. وإذا نجح بايدن في قمع الاضطرابات، فقد يخفف من هجمات الجمهوريين على قيادته. ومع ذلك، فإن الاحتجاجات المستمرة التي يغذيها الصراع في غزة يمكن أن تطيل أمد الفوضى، مما يصب في مصلحة ترامب ويعقد محاولة إعادة انتخاب بايدن. يسلط التقاطع بين الجغرافيا السياسية والاضطرابات الداخلية الضوء على المخاطر الكبيرة للانتخابات المقبلة والتحديات التي تواجه إدارة بايدن.

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