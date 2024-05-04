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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

القس اندريه زكي ونقيب
القس اندريه زكي ونقيب الأطباء البيطريين

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين والدكتور محمود حمدى وكيل النقابة في احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعى الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

كان في استقبال نقيب الأطباء البيطريين القس الدكتور اندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والقس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

جاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والاعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف.

فيما تقدم نقيب الأطباء البيطريين بالتهنئة لجموع الشعب المصرى، بهذه المناسبة، داعيا الله أن يحفظ مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.

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