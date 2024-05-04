الهند تنتظر تفاصيل بشأن اعتقالات قاتلي زعيم السيخ الانفصالي في كندا

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم السبت، إن الهند ستنتظر مشاركة الشرطة الكندية في المعلومات المتعلقة بالرجال الهنود الثلاثة الذين اعتقلتهم واتهمتهم بقتل زعيم انفصالي للسيخ العام الماضي.

واتهمت الشرطة الكندية الثلاثة يوم الجمعة بقتل الزعيم الانفصالي السيخ هارديب سينغ نيجار وقالت إنها تحقق فيما إذا كان المشتبه بهم على صلة بالحكومة الهندية.

وقال جيشانكار إنه اطلع على أنباء الاعتقالات، وقال إن المشتبه بهم 'على ما يبدو هنود ينتمون إلى عصابة ما... سيتعين علينا انتظار إخبارنا من الشرطة'.

وأضاف جيشانكار: 'لكن، كما قلت، أحد مخاوفنا التي أخبرناهم بها هو أنهم سمحوا للجريمة المنظمة من الهند، وتحديداً من البنجاب، بالعمل في كندا'.

وتابع سانجاي فيرما، المفوض السامي الهندي لدى كندا، إنه يأمل في الحصول على تحديثات منتظمة من السلطات الكندية فيما يتعلق بالهنود الثلاثة المعتقلين.

وأضاف فيرما: 'أفهم أن الاعتقالات تمت نتيجة التحقيقات التي أجرتها وكالات إنفاذ القانون الكندية ذات الصلة. هذه القضية داخلية بالنسبة لكندا، وبالتالي ليس لدينا أي تعليقات لنقدمها في هذا الصدد'.



وقالت الشرطة إن الثلاثة، وجميعهم مواطنون هنود، اعتقلوا في مدينة إدمونتون في ألبرتا يوم الجمعة.



وقُتل نجار، 45 عاماً، بالرصاص في يونيو/حزيران خارج معبد للسيخ في ساري، إحدى ضواحي فانكوفر التي تضم عدداً كبيراً من السكان السيخ. وبعد بضعة أشهر، استشهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمزاعم ذات مصداقية عن تورط الحكومة الهندية، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية مع نيودلهي.

كان نجار مواطنًا كنديًا قام بحملة من أجل إنشاء خاليستان، وهو وطن مستقل للسيخ اقتطع من الهند. وكان وجود الجماعات الانفصالية السيخية في كندا يثير إحباط نيودلهي منذ فترة طويلة، التي وصفت النجار بأنه 'إرهابي'.

وقالت الشرطة الكندية إنها عملت مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، دون تقديم تفاصيل إضافية، ورجحت حدوث المزيد من الاعتقالات.