أخبار التكنولوجيا|سامسونج تتصدر.. هذه الهواتف الأكثر مبيعا في العالم .. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
صديق الميزانية.. تعرف على تحفة فيفو الشبابية vivo Y18
يجسد هاتف vivo Y18 من شركة فيفو الاتجاه الذي يجمع بين الميزات المتطورة للهاتف مع السعر المناسب لأصحاب الميزانية المحدودة.
سامسونج تتصدر.. هذه الهواتف الأكثر مبيعا في العالم
شهد سوق الهواتف الذكية العالمي زيادة كبيرة بنسبة 6٪ على أساس سنوي في الشحنات خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصل إلى 296.9 مليون وحدة.
شاومي تحضر مفاجأة كبيرة لجمهورها.. تفاصيل
كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 من الفئة الرائدة والتي ستقدم عددًا من المواصفات الجبارة يمكنها المنافسة مع أفضل هواتف سامسونج.
حسابك البنكي في خطر.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp
حذر خبراء في الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp بسبب انتشار عمليات الاحتيال على التطبيق، حيث يدعي المحتالون أنهم موظفي تسويق تابعين لشركات اتصالات كبرى.
موظفو ميتا يحتجون على الرقابة المفروضة ضد المنشورات المؤيدة لـ فلسطين
احتج موظفو شركة ميتا -المالكة لمنصة فيسبوك- على الرقابة المفروضة على المنشورات المتعلقة بفلسطين.
خبراء يحذرون جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم
حذر عدد من الخبراء جميع مستخدمي متصفح "Google Chrome" جوجل كروم وذلك لتخفي عدد من البرامج المزيفة في الملحقات والتحديثات الخاصة بالمتصفح.