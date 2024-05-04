الأسود يمنح سلاف فواخرجي سحرا خاصا.. شاهد

نشرت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "سلاف" فستان انيق اسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً بشكل انسيابي، لتبرز جمالها، واعتمدت مكياجاً ناعما يتماشي مع لون بشرتها.

وشاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فى دراما رمضان المنقضي فى مسلسل "مال القبان" بطولة عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



آخر أعمال سلاف فوخراجي

جدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.