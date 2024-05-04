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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملابس البحر.. شقيقة رونالدو تصدم متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

حرصت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو علي مشاركة متابعيها صورة لها من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت كاتيا أفييرو، ، انظار جمهورها باطلالة صيفية جريئة وهى وهى تسبح اثناء قضاء عطلتها، نالت اعجاب متابعيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٢٩
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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٧٣٤

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير 2023، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. 

 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٧٣٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٧٣٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٣٧
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٢٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٢٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٢١
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦١٦٢١

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