بملابس البحر.. شقيقة رونالدو تصدم متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

حرصت كاتيا أفييرو، شقيقة كريستيانو رونالدو علي مشاركة متابعيها صورة لها من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت كاتيا أفييرو، ، انظار جمهورها باطلالة صيفية جريئة وهى وهى تسبح اثناء قضاء عطلتها، نالت اعجاب متابعيها.

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وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير 2023، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.