مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين

قال محمد مهران العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، إن الذكاء الاصطناعي يدخل في شتى مجالات الحياة منها قطاع التأمين، منوها أن الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة، التطورات المتتابعة به كثيرا جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، وتقدمه الإعلامية شيماء موسى، أن الذكاء الاصطناعي وصل إلي دورته الرابعة من التطور ولها انعكاسات كبيرة، لافتاً أن الذكاء الاصطناعي اختصر علي الإنسان الكثير من المجهود والوقت.



ولفت مهران إلى أنه في الوقت الحالي نستطيع أن نرسل الآلاف من الملفات بنقرة زر واحدة، موضحاً أنه التطورات في الذكاء الاصطناعي لا تنتهي .

وعمل محمد مهران بعضوية عدد من إدارة هيئات متعددة في قطاع التأمين، حيث أنه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، منصب العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين- مصر منذ نوفمبر 2012، كما تولى مهران رئاسة

أنشئ المجلس التنفيذي للممتلكات بالإتحاد المصري للتأمين منذ ديسمبر 2020. وسبق وتولى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي الممتلكات، وكذلك عضو اللجنة الإستشارية العليا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة المالية، كما أنه عضو

مجلس إدارة معهد التأمين بمصر؛ كما لا تقتصر خبرات محمد مهران علي مصر فقط بل تشمل لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأ مهران حياته المهنية في عام 1988 مع شركة مصر للتأمين- القاهرة في قسم إعادة تامين طيران؛ وبعد 5 سنوات ناجحة انتقل إلى الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بالسعودية في عام 1993 حيث كان رئيس قسم اكتتاب السيارات الذي يغطي المنطقة الوسطى، ثم تولى في النهاية منصب رئيس المكتتبين – التأمين على الممتلكات عام 1995.

وفي عام 2001 انضم مهران إلى المجموعة الأمريكية للتأمين- القاهرة وشغل منصب المدير العام التنفيذي للتعويضات، وبعد ذلك – وتحديدًا في أوائل عام 2006 – تم تعيينه كمدير إقليمي للتعويضات في منطقة الشرق الأوسط لمدة عامين تقريبًا، مما أتاح له الفرصة للعمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعدها تولى مهران منصب مدير عام شركة زيورخ للتأمين في عام 2010 في البحرين والكويت.

وقد حصل محمد مهران علي درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة بمصر، ودبلوم عالي في التأمين العام من نفس الجامعة، كما أنه خبير تكافل معتمد من "إيمس" بالمملكة المتحدة وزميل معهد التأمين الأمريكي.