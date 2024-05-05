عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين

محمد مهران
محمد مهران

قال محمد مهران العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، إن الذكاء الاصطناعي يدخل في شتى مجالات الحياة منها قطاع التأمين، منوها أن الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة، التطورات المتتابعة به كثيرا جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، وتقدمه الإعلامية شيماء موسى، أن الذكاء الاصطناعي وصل إلي دورته الرابعة من التطور ولها انعكاسات كبيرة، لافتاً أن الذكاء الاصطناعي اختصر علي الإنسان الكثير من المجهود والوقت.


ولفت مهران إلى أنه في الوقت الحالي نستطيع أن نرسل الآلاف من الملفات بنقرة زر واحدة، موضحاً أنه التطورات في الذكاء الاصطناعي لا تنتهي .

وعمل محمد مهران بعضوية عدد من إدارة هيئات متعددة في قطاع التأمين، حيث أنه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، منصب العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين- مصر منذ نوفمبر 2012، كما تولى مهران رئاسة

أنشئ المجلس التنفيذي للممتلكات بالإتحاد المصري للتأمين منذ ديسمبر 2020. وسبق وتولى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي الممتلكات، وكذلك عضو اللجنة الإستشارية العليا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة المالية، كما أنه عضو

مجلس إدارة معهد التأمين بمصر؛ كما لا تقتصر خبرات محمد مهران علي مصر فقط بل تشمل لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأ مهران حياته المهنية في عام 1988 مع شركة مصر للتأمين- القاهرة في قسم إعادة تامين طيران؛ وبعد 5 سنوات ناجحة انتقل إلى الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بالسعودية في عام 1993 حيث كان رئيس قسم اكتتاب السيارات الذي يغطي المنطقة الوسطى، ثم تولى في النهاية منصب رئيس المكتتبين – التأمين على الممتلكات عام 1995.

وفي عام 2001 انضم مهران إلى المجموعة الأمريكية للتأمين- القاهرة وشغل منصب المدير العام التنفيذي للتعويضات، وبعد ذلك – وتحديدًا في أوائل عام 2006 – تم تعيينه كمدير إقليمي للتعويضات في منطقة الشرق الأوسط لمدة عامين تقريبًا، مما أتاح له الفرصة للعمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعدها تولى مهران منصب مدير عام شركة زيورخ للتأمين في عام 2010 في البحرين والكويت.

وقد حصل محمد مهران علي درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة بمصر، ودبلوم عالي في التأمين العام من نفس الجامعة، كما أنه خبير تكافل معتمد من "إيمس" بالمملكة المتحدة وزميل معهد التأمين الأمريكي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

ترشيحاتنا

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي

أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 5-5-2024

الناشز والعاملة والمحبوسة والمخطوفة.. متى تسقط نفقة الزوجة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ