إعانات مالية لحالات العجز.. وزير الري يعتمد تعديل لائحة منظومة المساعدات الصحية الطارئة

اعتمد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تعديل اللائحة المالية والإدارية لمنظومة المساعدات والصحية والاجتماعية الطارئة.

وتضمنت هذه التعديلات إضافة وتعديل مواد تنظيمية من الناحية المالية والتعاقدية بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية حالياً، وإضافة مادة لصرف إعانات مالية لحالات العجز الجزئي والكلي ، ورفع قيمة الإعانة المالية للعضو المتوفى أثناء العمل وبسببه ، بالإضافة لاستمرار عضوية أسرته وإعفاءها من سداد الإشتراك لمدة خمس سنوات إعتباراً من سنة الوفاة ، ورفع الإعانات المالية لحالات (الوفاة للعضو أو أحد أفراد أسرته - حالات الوفاة أثناء العمل وبسببه - حالات هدم المنازل أو حريق المنازل وغيرها - الحالات المرضية الخاصة) ، ورفع الحد الأقصى للمساهمات المالية في تكاليف العلاج (الأدوية - التحاليل - الإشعة - ..إلخ) ، ورفع الحد الأقصى لحالات الأمراض المزمنة ، ورفع الحد الأقصى لمساهمات المنظومة سنوياً للعضو وأسرته بالنسبة للعمليات الجراحية أو وحدات الرعاية أو المستشفيات .

تحسين الخدمات المقدمة

تأتي التعديلات في إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة لكافة العاملين بوزارة الموارد المائية والري وخاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم ، وكأولى ثمار مجهودات وحدة متابعة تحصيل المستحقات المالية للوزارة لدى الجهات المختلفة لتوفير موارد مالية تُمكن الوزارة من تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالوزارة.

مرفق أدناه قيمة المساهمات والإعانات طبقا للائحة الجديدة ، ومقارنة المساهمات المالية قبل وبعد تعديل اللائحة…

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