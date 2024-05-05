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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة العروض المقدمة لـ مازن ياسر لاعب الجونة

اللاعب مازن ياسر
اللاعب مازن ياسر لاعب الجونة

أكد معتز حسن وكيل اللاعب مازن ياسر لاعب الجونة أنه بالفعل يوجد إهتمام واضح من قبل اندية كبيرة داخل مصر و خارجها لما يمتلكه اللاعب من موهبة وإمكانيات كبيرة تؤهله ليكون فى مصاف اللاعبين الكبار فى المستقبل القريب.

كما أكد معتز حسن أن مازن ياسر: "لا يشغل باله فى الوقت الحالى بالعروض المقدمة له وأنه بكامل تركيزه مع ناديه الجونة  لتحقيق أفضل النتائج و الوصول لأفضل المراكز بالدورى هذا الموسم".

وقال أن  أي عروض رسمية ستقدم للاعب سيتم مناقشتها بعد انتهاء الموسم من خلال نادى الجونة و الوقوف على الأفضل لمستقبل اللاعب المهنى .

يذكر أن مازن ياسر  من مواليد ٢٠٠٣ و يشغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر منها الجناح الأيسر و الأيمن و صانع اللعب.

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