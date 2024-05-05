حقيقة العروض المقدمة لـ مازن ياسر لاعب الجونة

أكد معتز حسن وكيل اللاعب مازن ياسر لاعب الجونة أنه بالفعل يوجد إهتمام واضح من قبل اندية كبيرة داخل مصر و خارجها لما يمتلكه اللاعب من موهبة وإمكانيات كبيرة تؤهله ليكون فى مصاف اللاعبين الكبار فى المستقبل القريب.

كما أكد معتز حسن أن مازن ياسر: "لا يشغل باله فى الوقت الحالى بالعروض المقدمة له وأنه بكامل تركيزه مع ناديه الجونة لتحقيق أفضل النتائج و الوصول لأفضل المراكز بالدورى هذا الموسم".

وقال أن أي عروض رسمية ستقدم للاعب سيتم مناقشتها بعد انتهاء الموسم من خلال نادى الجونة و الوقوف على الأفضل لمستقبل اللاعب المهنى .

يذكر أن مازن ياسر من مواليد ٢٠٠٣ و يشغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر منها الجناح الأيسر و الأيمن و صانع اللعب.