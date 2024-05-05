نقيب المحامين يشارك في احتفالية الكاتدرائية المرقسية بعيد القيامة

شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، في الاحتفالية التى ترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

شعب مصر سيظل دومًا مثالًا للوحدة الوطنية

وقدم نقيب المحامين التهنئة إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دومًا مثالًا للوحدة الوطنية، ورمزًا للنسيج الواحد المترابط .



وشارك فى الاحتفال عددًا من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة، ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ.