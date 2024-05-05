قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون، السبت، إن هجمات شنتها روسيا على منطقتي خاركيف ودنيبرو وعلى مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر فضلا عن تضرر بنية تحتية حيوية ومبان تجارية وسكنية.

وأفاد أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف بأن القصف الروسي قتل رجلا يبلغ من العمر 49 عاما في شارع قريب من منزله بقرية سلوبوجانسكي، وفقا لرويترز.

وكتب على تطبيق تيليجرام أن مسنة تبلغ من العمر 82 عاما قتلت وأصيب رجلان في قصف خلال الليل بمدينة خاركيف.

وأضاف أن هجوما صاروخيا روسيا أدى إلى نشوب حريق في مؤسسة مدنية بمنطقة صناعية في المدينة، مما أدى إلى إصابة ستة موظفين.

وفي الجنوب، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المدينة التي تحمل نفس الاسم جراء هجوم صاروخي.