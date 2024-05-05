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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد حسام الدين مصطفى.. سافر إلى أمريكا للدراسة وهذه أبرز أعماله

حسام الدين مصطفى
حسام الدين مصطفى

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى وهو مخرج سينمائي مصري من مواليد حي السيدة زينب في القاهرة بتاريخ 5 مايو 1926 .

تخرج حسام الدين مصطفى، في المعهد العالي للسينما سنة ،1950 ثم سافر إلى الواليات المتحدة لدراسة اإلخراج على يد أكبر مخرجي هوليود في ذلك الوقت.

وعاد حسام الدين مصطفى إلى القاهرة سنة 1956 وبرع في أفالم األكشن، وتوفي في منزله بالقاهرة إثر جلطة قلبية في 22 فبراير 2000

أخرج أكثر من 60 فيلما منها "الشيماء" و"شنبو في المصيدة" و"الرصاصة ال تزال في جيبي" و"غابة من السيقان" وعدة مسلسلات كالفرسان والأبطال، وكان آخر أعماله الجزء الأول لمسلسل "نسر الشرق صلاح الدين".

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