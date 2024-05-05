عضو بصحة النواب: مشكلات كثيرة تواجه توفير الأدوية وعلينا الاعتراف بالأزمة

أكد النائب باسم حجازي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك تحديات ومشكلات كبيرة تواجه صناعة الدواء في مصر، وعلى الجميع أن يعترف بأن الدواء ليس موجود قبل التسعيرة الجديدة للأدوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الأدوية، لفترات طويلة ولا يجدون الكثير منه.

ولفت إلى أن هيئة الدواء عليها أن تقوم بحل أزمة الدواء، التي تعود بالضرر على المواطن المريض المصري، ولذلك هناك مطالبة بتوفير الأدوية للمواطنين قبل رفع أسعار الأدوية من جديد.