محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ويدير محمود البنا مواجهة سموحة أمام ضيفه الزمالك في السابعة مساء غد على ملعب الجيش ببرج العرب، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب كمساعد أول، وإبراهيم السوداني كمساعد ثان، وعاطف حسين حكمًا رابعًا، ويتولى محمد الصباحي التحكيم بالفيديو ويعاونه مصطفي مدحت.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 19 لقاء.

ويقود الحكم مصطفي الشهدي مباراة البنك الأهلي أمام ضيفه إنبي في السابعة مساء الغد على استاد القاهرة الدولي، ويعاونه كل من أحمد صلاح كمساعد أول، وكريم السعيد كمساعد ثان، وحسني سلطان حكمًا رابعًا، ويتولى عمرو الشناوي التحكيم بالفيديو ويعاونه خالد الغندور.

ويحتل إنبي المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 20 لقاء.