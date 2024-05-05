كاتب صحفي: نتوقع هجرة إجبارية للفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة

أجاب أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، عن سؤال هل عملية طوفان الأقصى وما بعدها تمثل نهاية مرحلة للفلسطينيين؟.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المباني التي دمرت في غزة لم تكن مباني حكومية ولكن كان مجهودات للشعب الفلسطيني والعائلات التي عملت على مدى سنوات طويلة في الخليج، وكان لديها أمل أن تعود وتكون غزة مثل سنغافورة، ولكن هذه الآمال والأحلام تم تدميرها لذلك كنت أقول عندما تنتهي هذه الحرب من المؤكد أن يحدث هجرة طوعية واختيارية ولكن نقول إنها هجرة إجبارية".

وأضاف: "الفلسطيني سيجبر علي الخروج حتى دون سلاح لأنه لن يجد عملا ولا سكنا ولا مرافقا فسيفكر لمكان يهاجر فيه حتى يعمل ويبني عائلته مرة أخرى، وهنا هذه المشكلة هل بعد سنوات من الشقاء والعمل والتعب هل سيفكر الفلسطيني في المغامرة ويعود لغزة أم أن يستمر في الغربة، وحتى قبل السابع من أكتوبر كل عمليات الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر سواحل المتوسط كانت من الفلسطينيين لأن نسبة التعليم عالية والشباب لديهم قدرات عالية".