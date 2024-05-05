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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد: رفضنا عرضا من إحدى شركات المقاطعة ونسعى للمشاركة في إفريقيا

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن فوز فريق السلة باللقب على النادي الأهلي، له طعم خاص لأن البطولة جاءت بعد غياب 3 مواسم.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "العلاقة بين الأهلي والاتحاد قوية سواء إداريا أو جماهيريا، وفرحتنا لأن البطولة جاءت من القاهرة وبعد غياب".

وأضاف محمد سلامة: "نعيش أسبوع انتصارات بعد فوز فريق الكرة على بلدية المحلة، وننتظر مواجهة ضد الأهلي التي نسعى فيها لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لإنهاء الدور الأول في المركز الرابع للمشاركة في إفريقيا".


واستطرد: "رفضنا عرضًا من إحدى شركات المياه الغازية المقاطعة بالفعل، وجاء رفضنا بسبب حالة الشارع واحترامنا له وأننا نسعى لأن نكون نبض للجماهير والشعوب ويكون لدينا مبدأ مهما كان العرض مغري من الشركات المقاطعة".

واختتم: "تم رفض العرض المقدم من الشركة رغم حاجة الأندية الشعبية للتدعيم، ولكن مجلس إدارة النادي لا يبخل بأي ماديات في قطاع كل الألعاب".

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