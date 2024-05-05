أمير هشام: اتحاد الكرة يفشل في التواصل مع محامي فيتوريا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، حاول التواصل مع محامي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق، لسداد الشرط الجزائي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد مطالبة فيتوريا عقده بالكامل بعد تصريحات جمال علام الأخيرة برفض سداد شرطه الجزائي، فشل الاتحاد المصري في التواصل مع محاميه الخاص".

وأضاف أمير هشام: "فيتوريا قد يستغل تصريحات جمال علام للحصول على قيمة عقده بالكامل، بعدما نفى إمكانية حصوله على الشرط الجزائي، ولا تزال المحاولات مستمرة للتواصل مع المحامي الخاص به لإنهاء الأزمة".

واختتم: "حتى الآن محامي فيتوريا يرفض الرد على الاتحاد المصري لحل الأزمة، وعلى جمال علام توضيح كافة الأمور أمام الرأي العام".