لجنة الانضباط تستفسر من فيفا عن واقعة الشيبي والشحات

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطاب إلى الاتحاد الدولي "الفيفا"، للاستفسار عن أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي، بمباراة الفريقين بالموسم الماضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "خطاب لجنة الانضباط جاء عبارة عن الحالات التي كانت أمامهم حول اللاعبين الذين لجأوا إلى القضاء العادي بين اللاعبين والحالات التي يحق للاعبين في اللجوء للقضاء العادي، وفي انتظار الرد".

وأضاف أمير هشام: "حتى الآن لم يتم الرد من جانب الفيفا إلى الاتحاد المصري، ولن يكون هناك قرارات إلا بعد وصول خطاب ببعض الحالات التي تماثل الواقعة واختيار القرار الأنسب".