عمرو وردة: على التوأم الوثوق في قدراتي وأطلب من الناس تسامحني

قال عمرو وردة لاعب منتخل مصر، إنه يتواصل مع كل اللاعبين وعلي رأسهم النني وحجازي وترزيجيه وبالطبع محمد صلاح ومتواصل كل فترة للاطمئنان علي بعضنا.

وأضاف وردة في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه أخطأ سابقا ويجب أن يسامحه الناس، قائلا: “ربنا بيسامح ولكن الناس مصممة تواصل النقد”.

وتابع أنه حاول التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولكنه لم ينجح في التواصل معهم وأنه سبق وتدرب في الاتحاد السكندري تحت قيادة التوام وأنه يدعمهم ويساندهم و"ربنا كاتب لكل شخص الخير في الوقت المناسب".

وأضاف عمرو وردة، أنه حاول التواصل مع التوام ويطلب منهم الفرصة وأن يثقوا فيه لأن حتي مع كوبر لم يلعب في مركزه وأنه كان أمامه فرصة للعب للمنتخب اليوناني وهو صغير ولكنه رفض ويرغب في اللعب لمنتخب مصر.