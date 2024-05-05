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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوالعلا : وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية إنجاز ومؤجلات الدوري تربك الحسابات

الزمالك
الزمالك

قال محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك السابق، إن وصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية رغم ظروفه الأخيرة يعتبر انجاز، ولكن يبقى من المهم للغاية المنافسة بقوة للفوز باللقب.

وأوضح محمد أبو العلا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناةdmc : هناك إصابات عديدة الى جانب عدم الاستقرار بسبب إيقاف القيد.. جوميز مازال بحاجة إلى الوقت ولكن الأولوية تكون في عبور هذه المرحلة خاصة في مباريات الدوري قبل النهائي القاري.

وأضاف أبو العلا أنه لابد من انتظام الدوري وبصورة منطقية بعيدا عن المؤجلات التي تربك الحسابات، وأنه تحدث مع عامر حسين والذي رد بأن وصول الأندية المصرية للنهائيات يتسبب في ضغط المباريات وترحيل الجدول .. المنتخب الوطني يحتاج إلى فترة طويلة ومع ذلك لا يتم إيقاف المسابقة أثناء كأس الأمم الأفريقية.

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