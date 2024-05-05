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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء سموحة.. الكشف عن كواليس جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

جوميز
جوميز

قال مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار علر قناة mbc أن المدير الفني للزمالك جوميز عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة سموحة للحديث عن أمور خاصة بالفريق قبل المواجهات المهمة القادمة .

وأضاف  شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار علر قناة mbc ، حيث تحدث المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية اللعب الجماعي ومحاولة التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل وعدم الانشغال ببطولة على حساب بطولة أخرى في ظل المنافسة على لقب الدوري وكأس الكونفدرالية .

وشدد شلبي على تحذيرهم من إهدار الفرص بجانب الأنانية التي ظهرت على اللاعبين في بعض الفرص على بعض اللاعبين .

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