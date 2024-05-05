طارق السعيد: مصطفى شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي في نهائي أفريقيا

قال طارق السعيد لاعب منتخب مصر السابق، إن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الأحق والأجدر بحراسة مرمى الفريق في نهائي أفريقيا.

وأضاف السعيد في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : محمد الشناوي حارس كبير ومن أفضل الحراس في مصر لكنه بعيد عن المشاركة منذ فترة مع الأهلي وبالتالي غيابه عن المشاركة غير كاف لحراسة مرمى الأهلي في نهائي أفريقيا .

وشدد السعيد على أن مصطفى شوبير أثبت نفسه للجميع بأنه الاقدر لحراسة مرمى الفريق في نهائي أفريقيا بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه ففي الفترة الأخيرة.