سفير مصر بفرنسا يهنئ أسقف باريس بمناسبة عيد القيامة المجيد

هنأ السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس، نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.



ورحب السفير علاء يوسف - في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد - بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجالية المصرية القبطية بفرنسا بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق ولمصر وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.



وقال السفير علاء يوسف إن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يعد إحدى المناسبات التي تجتمع فيها الجاليات المصرية بالخارج بأقباطها ومسلميها لتأكيد تمسكهم بهويتهم وجذورهم واصطفافهم معا من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه، ودعم مسيرة نموه ليتبوأ المكانة التي تليق به، كما أنه يعد أيضا مناسبة نستلهم منها القيم النبيلة التي بنيت عليها رسالة السيد المسيح عليه السلام للبشرية مستنيرين بما حفلت حياته من عبر ودروس وتعاليم مثلت نماذج يحتذى بها في المحبة والسلام والإخاء والتسامح.



وأضاف : "بينما نجتمع معا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة، يستمر الوطن في جهود التنمية بوتيرة ثابتة رغم ما يعتري المشهدين الإقليمي والدولي من توترات ضاغطة، مرتكزا في ذلك إلى كتلة صلبة من أبناء الوطن في الداخل والخارج، واضعين جميعا نصب أعينهم بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز".



كما أعرب السفير وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة المصرية في فرنسا والقنصلية العامة في باريس عن خالص تهانيه القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيده الله بكل خير وبهجة وسعادة.

