إقبال كبير على «أبو ظبي للكتاب» في آخر أيامه.. وزيارات أسرية للمعرض

فسحة وضحكة وكلمة

في أجواء من الفرح والبهجة، شهد معرض أبو ظبي للكتاب والذى تحل مصر ضيف شرف به إقبالًا كبيرًا خلال أيامه الأخيرة.. حيث توافدت العائلات والزوار من مختلف الأعمار والجنسيات للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة .

واستطاع المعرض أن يلفت انتباه الزوار من خلال تنوع المعروضات الثقافية والأدبية التي تضمنت مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات.

وقد تم عرض كتب الأدب العربي والعالمي، والكتب الدينية، والكتب العلمية والتقنية، والكتب الفنية والتصميمية، والكتب الخاصة بالطفل والشباب.

وتفاعل الزوار بحماسة مع فعاليات المعرض، حيث تضمنت ورش عمل للأطفال لتعلم القراءة والكتابة، وجلسات توقيع للكتاب المعروضين، وندوات ومحاضرات للمؤلفين المشهورين.

ولم يكن هناك قلة في الضحك والمرح أثناء فعاليات العروض الترفيهية التي تضمنت عروض الدمى والمسرحيات الهادفة.

وتعد الزيارات العائلية أحد أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح المعرض. حيث ازدحمت الأروقة بالأشخاص الذين يجلبون أطفالهم وأحفادهم للمعرض للاستمتاع بتجربة القراءة وشراء الكتب التي تناسبهم.

وتعتبر هذه الفعالية فرصة قيّمة لتعزيز التواصل الأسري وتشجيع الأطفال على القراءة والاكتشاف الثقافي.