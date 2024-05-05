وول ستريت جورنال: الاحتلال فشل في هزيمة حماس.. وخطر كبير من اجتياح رفح

ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل أكدت مراراً أنها تحتاج إلى مهاجمة مدينة رفح في قطاع غزة للقضاء على آخر الكتائب المنظمة لحركة حماس المسلحة.

واعتبرت الصحيفة أنه يمكن أن تكون العملية الإسرائيلية هذه هي الأكثر خطورة حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أنه سيتعين على جيشها بطريقة أو بأخرى أن يخلط بين عدم إحداث الكثير من الضرر الذي يؤدي إلى تأجيج الغضب الدولي.

وذكرت أن ذلك سيزيد من إضعاف علاقة الاحتلال الحاسمة مع الولايات المتحدة ويقتـ.ـل بعض الرهائن الإسرائيليين الذين يعتقد أنهم محتجزون هناك؟

واعتبرت الصحيفة أن نتنياهو والاحتلال فشل حتى الآن في هزيمة حماس ويعرض جنوده للخطر كل يوم.

