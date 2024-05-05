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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

صدى البلد

تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة بالذكاء الاصطناعي حيث ترددت أنباء عن انطلاق اول مذيعة “AI"في مصر  ما أثار الجدل والتساؤلات عن حقيقة ذلك.

مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي

كشفت رئيسة قطاع التلفزيون المصري، نائلة فاروق، حقيقة إطلاق أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي بالتلفزيون الرسمي بعد أن ادعت إحدى الصفحات على "فيسبوك" ذلك الأمر.

وظهرت إعلامية الذكاء الاصطناعي وتدعى مي عطية عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" من خلال مشاركة صور وفيديوهات زاعمة أنها أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي في التلفزيون وبعثت رسالة من خلال صفحتها للمتابعين قائلة: "انا جديدة معاكوا على الكوكب " وغيرها من المنشورات 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

 

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أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

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