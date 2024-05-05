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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الكاتب إسلام عفيفي: الصحافة القومية مهمتها تقديم التجربة المصرية في التنمية للعالم

رئيس مجلس إدارة أخبار
رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الكاتب إسلام عفيفي

أكد رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الكاتب إسلام عفيفي، أن الصحافة القومية منوط بها تقديم التجربة المصرية، فيما يتعلق بهزيمة ودحر الإرهاب وبمشروع التنمية الوطني، الذي يتم بأفكار وسواعد مصرية، للعالم أجمع.


وقال عفيفي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش ندوة "الصحافة القومية ورسالة الدولة المصرية"، التي عقدت بمكتبة مصر العامة - إن الصحافة القومية هي جسر التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعد أيضا وسيلة التعبير عن كل ما يخص المواطن ونقله للأدباء والمثقفين والكتاب ومسؤولي الدولة.


وأضاف أن وسائل الإعلام المختلفة عليها دور كبير جدا خلال الفترة القادمة لتنمية الوعي وتقديم صورة حقيقية لما يجري على أرض الوطن، موضحا أن ما يجري حاليا هو إنجاز للقيادة السياسية وللشعب بأكمله، حيث يعمل الجميع من خلال كتلة قومية تتحرك للنهوض بالوطن.


وعن تناول الصحافة لمختلف القضايا بشكل موضوعي.. قال الكاتب إسلام عفيفي، إن الصحافة لا تغفل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والمواطن خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن مصر بدأت في حصد ثمار الأفكار والرؤى والتوجهات والإجراءات والقرارات التي تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية.

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