رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الغربي والشرقي بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي؛ بسبب ارتفاع الأمواج، باستثناء شواطئ سيدي بشر، والتي رفعت الرايات الصفراء.



وذكرت الإدارة- في بيان، اليوم الأحد- أن شواطئ المحافظة إجمالا شهدت إقبالاً من الرواد والمصطافين، ورفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل رايات حمراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي أيضا الرايات الحمراء، باستثناء شاطئ سيدي بشر.



وطالبت الإدارة، رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها في المكان المخصص.



وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.