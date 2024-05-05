هل قـ.تل الجيش الصهي.ـوني نائب قائد سرية بحماس؟

زعم الجيش الإسرائيلي أنه قت.ل نائب قائد سرية بحماس واثنين آخرين في قصف جوي بجباليا أمس، وهو الأمر الذي قد يكون صحيحا أو غير ذلك فليس هناك ما يؤكده، وفق ما قال محللون لصحف دولية.

كما يقول محللون إن الاحتلال يميل إلى المبالغة في مزاعمه مثلما زعم أنه قضى على قدرات حماس في شمال غزة ولم يفعل ذلك حقيقة حيث أنه لازال لدى الحركة القدرة على الفعل ورد الفعل.



ووفق ما ذكرت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل العبرية، فقد قال الجيش إن قائدا كبيرا في حماس في كتيبة البريج التابعة للحركة قُتل في غارة جوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن صالح جميل محمد عماد، رئيس وحدة الدعم القتالي في كتيبة البريج، قُتل إلى جانب عدد من نشطاء حماس الآخرين في الموقع المستهدف وسط غزة.

وقتلت غارة جوية أخرى ثلاثة من حماس أعضاء في قوة النخبة التابعة للجماعة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وفقا لمزاعم الجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن غارة منفصلة في جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة من نشطاء حماس، من بينهم نائب قائد السرية.

كما يقول الجيش الإسرائيلي إن الطائرات المقاتلة قصفت أيضا عدة مواقع أخرى في أنحاء غزة، بما في ذلك المباني التي تستخدمها الجماعات المسلحة، ومستودعات الأسلحة، وغيرها من البنى التحتية.

وأصيب أحد المباني بعد التعرف على قناص فيه، بحسب الجيش.

وتأتي الغارات الجوية في الوقت الذي تواصل فيه القوات البرية التابعة للفرقة 99 عملياتها في ممر نتساريم وسط قطاع غزة.

لكن تقول المقاومة الفلسطينية أنها تتصدى للفرقة .