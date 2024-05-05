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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي: معسكرات الشباب تعمل على صقل مهاراتهم وتعزيز روح الانتماء

صدى البلد

 أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حرص القيادة السياسية على دعم الشباب وإتاحة مختلف الخدمات لهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين الشباب في شتى المجالات، مشددا على الدور الكبير للمعسكرات الشبابية والتي تعمل على صقل مهارات الشباب، بالإضافة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.


جاء ذلك خلال تفقده، معسكر نزل الشباب بمدينة طور سيناء، اليوم /الأحد/، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. 


كما تفقد صبحي، سير العملية الإنشائية في المشروع، موجها بضرورة الانتهاء من مختلف مكونات المشروع في الوقت المحدد، وبأعلى جودة بما يتلاءم مع قيمته داخل محافظة جنوب سيناء. 


وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الخطة التي قامت بوضعها الوزارة لتطوير وإنشاء كافة المنشآت الشبابية والرياضة على مستوى المحافظة، يتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر، للتأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري في جميع محافظات الجمهورية، واستغلال الطاقات الكبيرة لدي الشباب والتي ستعود عليهم وعلى المجتمع المصري بالنفع، من أجل دفع عملية النهوض بالوطن.


وقال ، في ختام حديثه، إن المعسكر سيكون نقطة تحول في مدينة طور سيناء، حيث سيكون مركزا هاما لاستقطاب الشباب وإقامة مختلف الفعاليات ليس فقط في مدينة الطور ولكنه سيكون قبلة للشباب من المدن والمحافظات المختلفة لما له من بنية تحتية وتجهيزات تؤهله لذلك.


ويتكون المعسكر من مباني اجتماعية وإدارية وملاعب وخيام كشفية ومساحات خضراء وغيرها العديد من المرافق التى تساعد على تقديم الخدمات المتكاملة للنشء والشباب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والتنموية بوحه عام.
 

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