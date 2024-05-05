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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظو الجمهورية يزورون الكنائس لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

هنأ محافظو الجمهورية الإخوة الأقباط؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زياراتهم لعدد من الكنائس لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح، التي تميز أبناء الشعب المصري.


ففي جنوب سيناء..هنأ المحافظ خالد فودة الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية وعددًا من القساوسة والرهبان بالكاتدرائية؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد. 


وأكد المحافظ - خلال زيارته لكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ - حرصه الدائم على مشاركة الإخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم؛ لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التي تميز أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريين دائمًا يتشاركون في أعيادهم السنوية.


وقال إن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا بأن مصر ستظل دائمًا بلد المحبة والأمان وستظل نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي رفعت شعار المحبة والتسامح والعمل.


من جانبه..أعرب أسقف سيناء الجنوبية عن سعادته لزيارة المحافظ للكاتدرائية؛ للتهنئة بالعيد..مؤكدًا أن الاحتفالات في مصر هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة بكل الخير والمحبة والسلام، تحت قيادة الرئيس السيسي.


وفي أسيوط، هنأ المحافظ عصام سعد راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط القس باسم عدلي، وعضو المجلس الملي الإنجيلي العام صمويل باقي صدقه وأعضاء المجلس؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد.


وأكد المحافظ - خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط - حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.


وقال "إن المصريين دائمًا يتشاركون في أعيادهم السنوية، وستظل مصر منبعَا للسلام والمحبة، وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".


وأعرب عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والازدهار والتقدم على بلادنا، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية، وأن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، مؤكدًا روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائمًا بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا.
وأضاف "أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي رفعت شعار المحبة والتسامح والعمل"، مشيرًا إلى ما يحدث من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة (حياة كريمة).


من جانبه.. هنأ الدكتور محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، القس باسم عدلي وشعب الكنيسة بهذه المناسبة، معبرًا عن سعادته بتواجده بالكنيسة لمشاركة الإخوة الأقباط الاحتفال بالعيد في جو يسوده الحب والتسامح، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكوه وسوء.
بدوره..قال القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى "إن الاحتفالات في مصر هي رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه".


وأشاد بجهود محافظ أسيوط في دعم المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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