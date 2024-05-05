محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة البناء المخالف

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الأحد، رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وإزالة أعمال البناء المخالف والقضاء عليه في المهد وفرض سيادة القانون.



وفي هذا الإطار، رصد حي ثان العامرية حالة تعد على أرض زراعية بـ"قرية 2" بنطاق الحي، وتم هدم أسوار بالطوب الأبيض، وإزالة بناء دون ترخيص بشارع عمر المختار، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ونفذ حي ثان المنتزه حملة، تم خلالها إزالة بناء مخالف بمنطقة طوسون، وفك شدة خشبية بشارع عرامة، والتحفظ على معدات ومواد البناء.



وقام حي أول العامرية بإيقاف بناء مخالف دون ترخيص بقرية "طيبة 1" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشن حي أول المنتزه حملة، تم خلالها تكسير وإزالة بناء مخالف بشارع عقل باشا، وبناء آخر بشارع جمال عبد الناصر، وجرى التحفظ على مواد البناء.