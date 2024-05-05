رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة: برامج ترفيهية للزوار خلال شم النسيم

أكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة اللواء محمد سلطان ، جاهزية حدائق العاصمة التي يبلغ عددها 21 حديقة متخصصة ، وتبلغ مساحتها 200 فدان، لاستقبال الزوار خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل .. مشيرا الى إعداد برامج ترفيهية للزوار وخاصة للأطفال.



وقال سلطان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم صيانة ومراجعة الملاهي الترفيهية خاصة لعبة العربات التصادمية التي تشهد إقبالا وقطارات النزهة بالحدائق .. مشيرا إلى ما تشهده الحديقة الدولية بمدينة نصر من إقبال كثيف من الزوار ، حيث تقدم الحديقة خدمات ترفيهية وثقافية للزوار ، كما تضم الحديقة ملاه حديثة وأنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بداية من سن عامين ، وتشتمل أيضاً على قطار النزهة الذي يتجول بالحديقة بالكامل بالإضافة إلى 20 جناحا مفتوحة أمام الزوار من الدول العربية والأوروبية والآسيوية ، وتتمتع بمستوى عال من التأمين باعتبارها درة حدائق القاهرة.



وأضاف رئيس مجلس الحدائق المتخصصة محمد سلطان أنه تم كذلك إجراء صيانة للمسطحات الخضراء، وقص الأشجار، ومراجعة الإنارة وكاميرات المراقبة ومراجعة أنشطة الكافتيريات والخدمات التى ستقدم، وكذلك مراجعة أسعار المشروبات والمأكولات، كما تم التأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.



وأشار سلطان إلى أنه يتم توزيع أكياس بلاستيك على الزوار لمحاولة منع إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء.

