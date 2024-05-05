عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة: برامج ترفيهية للزوار خلال شم النسيم

صدى البلد

أكد رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة اللواء محمد سلطان ، جاهزية حدائق العاصمة التي يبلغ عددها 21 حديقة متخصصة ، وتبلغ مساحتها 200 فدان، لاستقبال الزوار خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل .. مشيرا الى إعداد برامج ترفيهية للزوار وخاصة للأطفال.


وقال سلطان - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم صيانة ومراجعة الملاهي الترفيهية خاصة لعبة العربات التصادمية التي تشهد إقبالا وقطارات النزهة بالحدائق .. مشيرا إلى ما تشهده الحديقة الدولية بمدينة نصر من إقبال كثيف من الزوار ، حيث تقدم الحديقة خدمات ترفيهية وثقافية للزوار ، كما تضم الحديقة ملاه حديثة وأنشطة ترفيهية مختلفة للأطفال بداية من سن عامين ، وتشتمل أيضاً على قطار النزهة الذي يتجول بالحديقة بالكامل بالإضافة إلى 20 جناحا مفتوحة أمام الزوار من الدول العربية والأوروبية والآسيوية ، وتتمتع بمستوى عال من التأمين باعتبارها درة حدائق القاهرة.


وأضاف رئيس مجلس الحدائق المتخصصة محمد سلطان أنه تم كذلك إجراء صيانة للمسطحات الخضراء، وقص الأشجار، ومراجعة الإنارة وكاميرات المراقبة ومراجعة أنشطة الكافتيريات والخدمات التى ستقدم، وكذلك مراجعة أسعار المشروبات والمأكولات، كما تم التأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب.


وأشار سلطان إلى أنه يتم توزيع أكياس بلاستيك على الزوار لمحاولة منع إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

وضعها في مأزق.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل بالسوشيال ميديا لهذا السبب

ترشيحاتنا

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

علاقتي بيها خالفت أوامر ربنا.. عمر كمال يتحدث عن ندى الكامل.. فيديوجراف

نهاية العالم في 72 دقيقة فقط.. شاهد سيناريو الحرب النووية

حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل الجزيرة في ‎إسرائيل

تحـ.رش في أول date.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوي كرداسة

حماس: أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل ونريد اتفاقا يوقف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية في المنزل

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى البطيخ

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ