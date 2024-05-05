حدائق الحيوان والطيور والأسماك جاهزة لاستقبال المواطنين في شم النسيم

أكد مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك الدكتور محمد جلال أهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق، وذلك في إطار احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إيهاب صابر مع مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك ومديري حدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، بحديقة الأسماك في الزمالك (الجبلاية)؛ لبحث الاستعداد لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك.



وقال جلال إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة، وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد، حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين، كما تم مناقشة التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار