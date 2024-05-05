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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"الرعاية الصحية" بأسوان تنظم يوما رياضيا للتوعية بقصور عضلة القلب

صدى البلد

 نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يوما رياضيا بستاد أسوان الرياضي، وذلك ضمن فعاليات حملة "اكتشف غير المكتشف" التي تأتي تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.


وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة الرعاية الصحية بأسوان، اليوم /الأحد/، أنه تم تنظيم فعالية اليوم الرياضي، بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وكل من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب والجمعية المصرية لأمراض القلب بالإضافة لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، وقد شهدت الفعاليات حضورا جماهيريا مميزا، وتضمنت عدة عروض رياضية، بالإضافة إلى مسابقات رياضية للفئات العمرية المختلفة، كما شملت فعاليات توعوية للتعريف بالأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية، واختتم اليوم الرياضي بتكريم الفائزين في المسابقات وتسليم الهدايا الرمزية لهم.


وأشار البيان، إلى أن الفعاليات تأتي ضمن جهود هيئة الرعاية الصحية لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها، وتستهدف فئات المجتمع المختلفة، كما تهدف إلى تعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.

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