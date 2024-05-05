عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة موسعة من «الشباب والرياضة» للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران

صدى البلد

وجَّه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة موسعة؛ للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران الرياضي بمحافظة القاهرة؛ تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة؛ للقيام بإعمال شئونها والتفتيش والتحقيق.


وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم /الأحد/- أن هذا القرار يأتي في ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق في مشاداة مع أعضاء مجلس الإدارة.


بدوره.. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إنه من المقرر أن تتولي اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادي، وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التي وقعت أثناء انعقاد المجلس، والتي تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم في ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.


وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادي الطيران الرياضي، والتأكد من انتهائها بشكل كامل، وعودة الاستقرار للنادي، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الأعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.


يأتي ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحي المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المحددة في هذا الشأن.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيادة 175 جنيهاً| مفاجأة في أسعار الرنجة والفسيخ في عيد شم النسيم .. إيه الحكاية؟

نتنياهو: إسرائيل لن توافق على مطالب حماس وسنواصل الحرب

غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34683 شهيدًا و78018 إصابة

القمص موسى إبراهيم: المصريون من جميع الأطياف يتشاركون في الأعياد

فريق كامل .. مفاجأة في غيابات الزمالك أمام سموحة بالدوري

إصابة قيادي في حزب الله جراء انفجار عبوة ناسفة بالحسكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى البطيخ

حيلة إذا قمت بها تطيل عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ما هي؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ