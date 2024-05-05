لجنة موسعة من «الشباب والرياضة» للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران

وجَّه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة موسعة؛ للتفتيش المالي والإداري على نادي الطيران الرياضي بمحافظة القاهرة؛ تتضمن عناصر من المختصين بالتفتيش المالي والإداري والقانوني من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة؛ للقيام بإعمال شئونها والتفتيش والتحقيق.



وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم /الأحد/- أن هذا القرار يأتي في ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق في مشاداة مع أعضاء مجلس الإدارة.



بدوره.. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إنه من المقرر أن تتولي اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادي، وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التي وقعت أثناء انعقاد المجلس، والتي تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم في ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادي الطيران الرياضي، والتأكد من انتهائها بشكل كامل، وعودة الاستقرار للنادي، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الأعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.



يأتي ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحي المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المحددة في هذا الشأن.

