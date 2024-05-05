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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات تواصل استقبال القمح إلى الشون والصوامع

صدى البلد

أكدت مديريات التموين بمحافظات الجمهورية استمرار استقبال كافة الصوامع والشون للقمح، حيث تتابع وزارة التموين سير العمل بمنظومة توريد واستلام الأقماح المحلية؛ للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلَا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.


في كفر الشيخ، قال وكيل مديرية التموين بالمحافظة عادل الهابط إن استلام الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم من خلال 25 موقعًا، مؤكدًا أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة هذه المواقع والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.


وشدد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، حيث بلغ إجمالي القمح الذي تم توريده منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم 124 ألفًا و374 طنًا و840 كجم.


وفي الشرقية، قالت وكيلة وزارة التموين بالمحافظة فايزة عبدالرحمن إن ما تم توريده من القمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة بلغ 423 ألفا و15 طنا و216 كجم، مؤكدة انتظام العمل بمنظومة توريد القمح المحلي بكافة مواقع التخزين، وضرورة التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها، وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.


من جانبه قال وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 300 ألف و214 فدانًا من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام وقدرها 394 ألفًا و146 فدانًا، موجها بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.


وفي القليوبية، أكد المحافظ عبدالحميد الهجان انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 53 ألفًا و967 طنًا و449 كجم، موضحا أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.


وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون؛ حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين.

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