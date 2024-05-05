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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان تنظم ندوات فى مجال السلامة والصحة المهنية

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

نظمت مديرية العمل بأسوان سلسلة من الندوات فى مجال السلامة والصحة المهنية لنشر الثقافة فى هذا المجال المهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات حسن شحاته وزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

من جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان أن مكتب السلامة والصحة المهنية قام بتنظيم ندوتين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء إحدى قلاع الصناعة المصرية وفندق كتراكت وذلك وسط مشاركة من المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان، والمهندس طه فتحى، والمهندس محمود مصطفى، وبحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية وعدد من العاملين.

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ندوات

وقال إن هذه الندوات تناولت الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على بيئة ومواقع العمل وخطة الطوارىء والاخلاء والمخاطر الميكانيكية والحرائق وكيفية التعامل معها والاهتمام بمهمات الوقاية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها ومدى تأثير ذلك فى الحفاظ على الثروة البشرية التى تعد عصب الإنتاج.

وتقدم الحاضرون بالشكر الجزيل للوزير حسن شحاته وزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات، موجهين شكرهم للقائمين على الندوات وردهم على جميع الإستفسارات التى تم طرحها، مع تعظيم الإستفادة من الندوات التعريفية والتوعوية على أكمل وجه.

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