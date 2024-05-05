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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصندوق العربي للمعونة ينظم دورة تدريبية بالسعودية بمشاركة دبلوماسيين أفارقة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

افتتحت صباح اليوم الأحد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسيه بالرياض بالمملكة العربية السعودية دورة تدريبية لصالح 31 دبلوماسي افريقي من أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرياض.

وتستمر الدورة لمدة 5 أيام من 05 إلى 09 مايو 2024، حيث تتناول عدة موضوعات مهمة أبرزها، السياسه الخارجية للمملكة العربية السعودية و أهمية الدول الإفريقية للمملكة، ورؤية 2030 والفرص المتاحة للدول الإفريقية، وقواعد المراسم في العمل الدبلوماسي، اللباقة و المجاملة في العمل الدبلوماسي و الأمن السيبراني. 
 

ويتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين جامعة الدول العربية/ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية/ ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية .

وأشرف على مراسم حفل إفتتاح الدورة كل من السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق ممثلا عن أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية، والدكتور عادل بن حسن العمراني مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ولفيف من المسئولين بالمعهد.

وفي كلمته، أكد السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق على أهمية هذا النشاط الذي يندرج ضمن البرنامج السنوي للصندوق لدعم الكوادر الدبلوماسية في إفريقيا، مشدداً على اهتمام الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة هذه الأنشطة التي تدعم الكوادر الافريقية خاصة في مجال الدبلوماسية

و رحب بتنظيم هذه الدورة ، الأولي من نوعها، بالمملكة العربية السعودية لصالح الكوادر الإفريقية، مؤكدا علي عمق العلاقات بين جامعة الدول العربية و المملكة العربية السعودية.

 كما ثمن عالياً هذه المبادرة ورحب بهذا النشاط الهام الذي يساهم في دعم الكوادر الدبلوماسية الإفريقية.

من جهته، القي د. عادل بن حسن العمراني مدير عام المعهد كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بالحاضرين و تمني لهم خالص التوفيق ، مؤكدا على عمق العلاقات العربية الإفريقية.

وأشاد بالتعاون المثمر ما بين المعهد وجامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دعماً للتعاون الفني العربي الإفريقي، متمنيا تكرار هذه التجربة الثرية بالشراكة مع الصندوق مستقبلا.

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