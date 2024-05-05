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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديدة.

حيث استمع  وزير الشباب والرياضة الى مواصفات المجلس الجديد والذي تم انشاؤه بالنظام الذكي على أعلي مستوي، وقد بدأ تشغيله تجريبيًا، لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد.

اثني الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدور الكبير الذي يقوم به السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسعيه الدائم نحو تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لابناء المحافظة.

وأشار إلى أن المبني يعكس اهتمام الدولة المصرية في تطوير كافة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ومن جانبه أعرب  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن شكره لوزير الشباب والرياضة على التعاون الثنائي المثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، والذي ساهم كثيرا في الطفرة الكبيرة التي تشهدها المنشآت الشبابية والرياضة من عملية تطوير، والتنسيق المستمر في المجال الرياضي من اجل اقامة البطولات الدولية والقارية على ارض محافظة جنوب سيناء.

 

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