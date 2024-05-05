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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أطباء القاهرة: سجلنا 1582 منشأة جديدة خلال عام

نقيب أطباء القاهرة
نقيب أطباء القاهرة شرين غالب

شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب إقبالاً واضحاً على تسجيل المنشآت الطبية الجديدة في نطاق محافظة القاهرة، بلغت 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادات خاصة وتخصصية خلال عام.

 

وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة إن لجنة المنشآت الطبية تبذل قصارى جهدها لإنجاز كافة طلبات التسجيل في وقت قياسي، للطبيب أو وكيله مباشرة، دون الحاجة للاستعانة بمكاتب وساطة لإنهاء إجراءات التراخيص.

 

واستعرض الدكتور محمد البرعي الأمين العام أمام الجمعية العمومية تقريراً لأنشطة اللجنة خلال عام 2023، والذي تضمن تسجيل 1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزا طبيا، و60 مستشفى خاص، و121 طلب تغيير لمدير فني للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية، وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات- حضانات ومعامل – وأجهزة أشعة)، وإلغاء 43 عيادة خاصة.

 

وقال الدكتور أحمد الديب مقرر اللجنة، إن نقابة أطباء القاهرة تحرص على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية لما لها من دور هام في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

 

وشدد "الديب" على حرص لجنة المنشآت الطبية على استيفاء كافة الأوراق اللازمة لتسجيل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات لضمان إتباع المنشأة للمعايير المهنية والطبية التي توفر بيئة عمل آمنة للأطباء وتضمن سلامة المرضى.

 

وأضاف الدكتور محمد صبحي مقرر مساعد لجنة المنشآت الطبية، الحد الأقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشأة الطبية لا يزيد عن 15 يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشأة، والحد الأقصى المتاح للطبيب لإستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر.

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