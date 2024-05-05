وسط محادثات وقف إطلاق النار.. نتنياهو يرفض إنهاء الحرب حتى تحقيق أهدافها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر حتى تحقيق الأهداف، رافضًا مطالب حركة المقاومة الفلسطينية حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ووفقا لما نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، فأن نتنياهو منفتح على تبادل الرهائن، إلا أنه يصر على تحقيق "أهداف الحرب" قبل التوقف.

واستؤنفت المحادثات في مصر مع رفض حماس الاتفاقات التي تنص على إنهاء الحرب، وتلقي باللوم على نتنياهو في الوصول إلى الطريق المسدود.

ويؤكد موقف نتنياهو التزامه بالأهداف العسكرية وإطالة أمد الحرب رغم الضغوط الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار المفاوضات، أصبح مصير غزة معلقاً على الميزان، حيث يشكل تصميم نتنياهو آفاق وقف إطلاق النار.