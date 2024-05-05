بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بأبوسمبل

أصيب 4 أشخاص، اليوم، الأحد، فى انقلاب سيارة نقل بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بقرية الشهداء بمدينة أبوسمبل.

أسفر الحادث، عن إصابة 4 أشخاص، هم: "الطيب محمد عبد الدايم، 34 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عثمان سالم حزين، 50 سنة، كسور متفرقة بالجسم، موسى محمد عبد الفتاح، 50 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خالد هاشم عباس، 35 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.