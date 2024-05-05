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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة سائق بعد اصطدام سيارته بالبوابة الأمنية للبيت الأبيض

صدى البلد

اصطدمت سيارة بالبوابة الأمنية المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت، ما أدى إلى وفاة السائق بشكل مأساوي، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ايه بي سي نيوز.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة، يتم التحقيق حاليًا في الحادث باعتباره تصادمًا مروريًا فقط، مع عدم وجود مؤشرات على أي تهديدات أو مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.  

أكد أنتوني جوجليمي، المتحدث باسم الخدمة السرية، أنه لا توجد مخاطر فورية بعد الحادث.

وبحسب ما ورد اصطدمت السيارة، التي كانت مسرعة، ببوابة تحيط بالمحيط الخارجي لمجمع البيت الأبيض قبل الساعة 10:30 مساءً بقليل.   وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الشرطة لتقديم المساعدة للسائق، فقد تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

والجدير بالذكر أن الرئيس جو بايدن كان بعيدًا في ولاية ديلاوير وقت وقوع الحادث، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ومع استمرار التحقيقات، امتنعت السلطات عن الكشف عن هوية السائق.  وتعهدت الخدمة السرية بالتعاون الكامل مع وحدة التحقيق في الحوادث التابعة لإدارة شرطة العاصمة واشنطن للتأكد من الظروف التي أدت إلى الحادث.

وفي أعقاب هذه المأساة، تظل الأسئلة قائمة حول الأحداث التي عجلت الاصطدام والتدابير التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث مثل هذا الاصطدام في المستقبل.

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