صدمة لـ كولر قبل مواجهة الترجى.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي أفريقيا

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية بشأن إصابة أحمد عبد القادر نجم الفريق الأحمر، التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أحمد عبد القادر لن يلحق بمباراتي الأهلي ضد الترجي في نهائي أفريقيا🦅🏆"

وأصيب أحمد عبد القادر مع الأهلي، خلال مشاركته في مباراة الفريق الأحمر، أمام نظيره الإسماعيلي التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ونظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، في تونس، في الثامن عشر من مايو الجاري.

