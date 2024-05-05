عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبيبة الشماع جديدة.. عقوبات مشددة تواجه المتـ ــحرش وفقا للقانون

التحرش
التحرش

يبحث كثيرون عن عقوبات التحرش للحد من تلك الظاهرة خصوصا بعد انتشارها خلال الآونة الأخيرة، وكان أبرزها تكرار واقعة التحرش بـ حبيبة الشماع مع فتاة ثلاثينية من كرداسة حيث قامت بتحرير محضر لمهندس حاول اختطافها والتحرش بها عن طريق تحسس أجزاء حساسة من جسدها في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما علي شبكة الإنترنت في السيارة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة كرداسة بالجيزة.

[[system- code: ad: autoads]]


ويستعرض “صدى البلد”، عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم وردود نواب البرلمان علي هذا الأمر فيما يلي:

تحركات النواب لمواجهة ظاهرة التحرش


قالت دينا هلاليا، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن هناك جهودا كبيرة من جانب الدولة متمثلة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ للانتصار للمرأة المصرية وحمايتها من التحرش وتمثلت هذه الجهود في تغليظ عقوبة التحرش وذلك يعد انتصار وتكريم للمراها والتصدي لجميع أنواع الجرائم التي تنتهك حقوقها.

ضرورة الحفاظ على المجتمع

وأكدت هلاليا أن التحرش هو أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة، مشيرة إلى أنه من الظواهر التي تمثل عداءي صارخ على المثل العليا وعلى القيم والمبادئ والأخلاق العامة ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادما له.
وأكدت "هلالي" أنه لا بد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كافة آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كافة الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغين والصغار حال تعرضهن لأي تعد سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخرا للحفاظ على سرية البيانات.


عقوبة التــ ــحرش


نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


عقوبة هتـ ــك العرض


ووفقا للمادتين (268) و (269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإن كلا من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعة عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

صدمة لـ كولر قبل مواجهة الترجى.. نجم الأهلي يغيب عن نهائي أفريقيا

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قيادي بالشعب الجمهوري: تعديل وكالة فيتش نظرتها للاقتصاد المصري دليل نجاح برامج الإصلاح

معدة المصريين في خطر.. عقوبات تنتظر بائعي الفسيخ والرنجة خلال شم النسيم

المصريين الأحرار: نثمن دور الكنيسة في نشر قيم المحبة والتسامح

أمين القبائل العربية: تأسيس الاتحاد جاء في توقيت مناسب

برلماني: مدينة السيسي ستكون نبراس التنمية والإعمار في سيناء

حيازة هذه الألعاب يعرضك لعقوبة رادعة بأمر القانون

كيف تصدت الدولة للراشي والمرتشي؟ .. القانون يجيب

عقوبة مشددة تنتظر المتورطين في بيع الأدوية المدعومة من الدولة| تفاصيل

ترشيحاتنا

محظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام بالجامعات.. خاص

رفض هجوم رفح.. الإليزيه يكشف تفاصيل مكالمة ماكرون لـ«نتنياهو»

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية

بسبب عاصفة.. إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

اللقطات الأولى لهجوم حماس الصاروخي على معبر كرم أبوسالم|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها رفقة زوجها

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

"أتمنى الاحتفاء به من القدس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد |شاهد

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

فيديو

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ