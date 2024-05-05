25 مليون جنيه | صدام جديد بين إيهاب جلال واتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بعد طلب مفاجئ من إيهاب جلال المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "اتحاد الكرة يرفض منح إيهاب جلال راتب فترة عمله في منتخب مصر، والمدرب يطلب، في شكوى رسمية، الحصول على 25 مليون جنيه قيمة عقده كاملاً لفسخ التعاقد دون سبب".

وكان ايهاب جلال تولي تدريب منتخب مصر عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

وتمت إقالة ايهاب جلال بعد 3 مباريات فقط، وخاض جلال مع منتخب مصر 3 مباريات أمام غينيا ونجح في تحقيق الفوز بهدف، وخسر أمام اثيوبيا بثنائية نظيفة، كما خسر من كوريا الجنوبية وديا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.