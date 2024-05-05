عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة رفح.. خطوة إسرائيلية محفوفة بالمخاطر

صدى البلد

يناقش تقرير وول ستريت جورنال، المعضلة الإستراتيجية التي تواجهها إسرائيل فيما يتعلق بشن عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة للقضاء على مقاتلي حماس. 

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها حاسمة لإغلاق الحدود مع مصر لمنع تهريب الأسلحة وإحباط عودة حماس العسكرية.  ومع ذلك، فإنه يشكل مخاطر كبيرة، بما في ذلك سقوط ضحايا من المدنيين، والإدانة الدولية، والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ومصر.  

وفقا لوول ستريت جورنال يواجه رئيس الوزراء نتنياهو ضغوطاً للتصرف بشكل حاسم، لكن العواقب المحتملة مروعة، بما في ذلك تعريض جهود التطبيع الإقليمية للخطر وتفاقم عزلة إسرائيل على المسرح العالمي.  

على الرغم من الفوائد التكتيكية لاستهداف حماس في رفح، يشير التقرير إلى أن التكاليف المحتملة تفوق المكاسب، ويحث على الحذر والنظر المتأني في التداعيات الجيوسياسية الأوسع.


يسلط التقرير الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة والمعضلات الأخلاقية التي تواجه إسرائيل في عملية صنع القرار فيما يتعلق برفح.  ومع الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لتحييد حماس، يؤكد التقرير على التداعيات الإنسانية والدبلوماسية المحتملة للتوغل العسكري.  

تشير لهجة النقاشات الإسرائيلية إلى اتباع نهج حذر، يدعو إلى إيجاد توازن دقيق بين الضرورات الأمنية والاعتبارات الدبلوماسية لتجنب تفاقم التوترات الإقليمية وردود الفعل العكسية الدولية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

ترشيحاتنا

صدمة جديدة.. إصابة نجمي الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

السعيد: استهداف المقاومة لتجمع جنود إسرائيليين محاولة للضغط على مباحثات القاهرة

التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح إلى الشون والصوامع

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مع حماس

تبدأ من 200 ألف جنيه.. قروض الحج بالبنوك 2024| إليك التفاصيل والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعترافه بخيانته لها.. أحدث ظهور لـ كريم فهمي وزوجته دانيا

"أتمنى الاحتفاء به من القدس".. إلهام شاهين تحتفل بعيد القيامة المجيد |شاهد

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ