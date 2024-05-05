معركة رفح.. خطوة إسرائيلية محفوفة بالمخاطر

يناقش تقرير وول ستريت جورنال، المعضلة الإستراتيجية التي تواجهها إسرائيل فيما يتعلق بشن عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة للقضاء على مقاتلي حماس.

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها حاسمة لإغلاق الحدود مع مصر لمنع تهريب الأسلحة وإحباط عودة حماس العسكرية. ومع ذلك، فإنه يشكل مخاطر كبيرة، بما في ذلك سقوط ضحايا من المدنيين، والإدانة الدولية، والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ومصر.

وفقا لوول ستريت جورنال يواجه رئيس الوزراء نتنياهو ضغوطاً للتصرف بشكل حاسم، لكن العواقب المحتملة مروعة، بما في ذلك تعريض جهود التطبيع الإقليمية للخطر وتفاقم عزلة إسرائيل على المسرح العالمي.

على الرغم من الفوائد التكتيكية لاستهداف حماس في رفح، يشير التقرير إلى أن التكاليف المحتملة تفوق المكاسب، ويحث على الحذر والنظر المتأني في التداعيات الجيوسياسية الأوسع.



يسلط التقرير الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة والمعضلات الأخلاقية التي تواجه إسرائيل في عملية صنع القرار فيما يتعلق برفح. ومع الاعتراف بالأهمية الاستراتيجية لتحييد حماس، يؤكد التقرير على التداعيات الإنسانية والدبلوماسية المحتملة للتوغل العسكري.

تشير لهجة النقاشات الإسرائيلية إلى اتباع نهج حذر، يدعو إلى إيجاد توازن دقيق بين الضرورات الأمنية والاعتبارات الدبلوماسية لتجنب تفاقم التوترات الإقليمية وردود الفعل العكسية الدولية.