الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام توتنهام

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً مساء اليوم الأحد على توتنهام هوتسبير في قمة مواجهات الجولة 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول الأساسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي".

وتشهد تشكيلة الريدز الأساسية لمواجهة السبيرز عودة النجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين يورجن كلوب خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الماضية امام وست هام والتي شهدت تواجد صلاح على مقاعد البدلاء.